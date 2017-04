Spannender Advent

Die Adventszeit eignet sich ganz besonders gut für gemütliche (Vor-)Lesestunden. Wie schön, dass es dazu eine Vielzahl an Adventskalenderbüchern mit 24 Kapiteln gibt. Wir stellen einige von ihnen vor.

Stille Nacht, unheimliche Nacht

Dieser Weihnachtskrimi von Schlunz-Autor Harry Voß bietet für jeden Tag im Advent eine Doppelseite einer spannenden Geschichte um die Brüder Ben und Lasse. Eigentlich wollten sie im Kaufhaus Geschenke für ihre Eltern besorgen, doch dann bleiben sie im Aufzug stecken. Erst in der Nacht können sie sich befreien und irren durch das unheimliche Kaufhaus. Da entdecken sie ein paar merkwürdige Gestalten, die geheimnisvolle Pakete in einen Laster laden. Sind das etwa Diebe? — Das Tolle an diesem Buch: Die Seiten muss man erst aufschneiden, bevor man das jeweilige Kapitel lesen kann. Ein Krimi für Kinder ab acht, erschienen beim Bibellesebund.

Frohe Weihnachten, Zwiebelchen

Stig, der von seiner Mutter „Zwiebelchen“ genannt wird, hat genau zwei Wünsche für Weihnachten: Er möchte seinen Papa kennen lernen. Und er möchte ein Fahrrad haben. Aber dafür hat seine Mutter kein Geld. Und mit seinem Papa will sie nichts zu tun haben. Wer könnte Stig helfen, dass seine Wünsche trotzdem in Erfüllung gehen? Vielleicht dieser komische Karl, der angeblich Hühner hypnotisieren kann? Eine warmherzige Geschichte von Frida Nilsson für Kinder ab sechs Jahren, erschienen bei Gerstenberg.

Du spinnst wohl!

Die Stubenfliege Bisy landet im Netz von Spinne Karl-Heinz. Der freut sich über den Weihnachtsbraten und wickelt ihn fest ein, um ihn dann in 24 Tagen zu verspeisen. Aber Bisy hat Termine und hält Karl-Heinz ziemlich auf Trab. Eine witzig-skurrile Geschichte für Kinder ab vier Jahren, erschienen bei Tulipan.

Die Kaminski-Kids: Der 2. Weihnachts-Fall

In einem Hilspaket für Rumänien ist aus Versehen eine alte Armbanduhr gelandet, die dem Opa der Kaminski-Kids sehr viel bedeutet. Nur ist das Paket schon auf dem Weg zum Verteilzentrum. Raffi, die jüngste der Kids, macht sich mit ihrem Hund Zwockel auf die Suche. Eine spannendes Abenteuer für Kinder ab acht Jahren, erschienen bei fontis.

Schöne Bescherung

Dies ist kein Buch, sondern eine hübsche Blechdose mit 24 Kärtchen zum Aufhängen, auf denen jeweils ein kurzes Krimi-Kapitel sowie eine passende Zeichnung aufgedruckt sind. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde Pauls Oma ihre Handtasche geklaut, in der sich ein wertvolles Armband befand. Zusammen mit seinen Freunden Leonie und Jakob macht sich Paul auf die Suche nach dem Dieb. Dabei müssen sie einige Herausforderungen bewältigen. Die Geschichte eignet sich für Kinder ab sechs Jahren, erschienen bei ars vivendi.

Für Teens: Das Adventskalenderheft

Diese Sonderausgabe der Pur-Bibellese enthält für jeden Tag im Advent einen kurzen Bibeltext und eine kreative Umsetzung. Alles sehr kreativ gestaltet! Außerdem bietet das Heft Umfragen unter Teens, ein Weihnachts-ABC, kreative Geschenkideen und mehr. Erschienen beim Bibellesebund.

