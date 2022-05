Plötzlich erzählt der Freund des Sohnes von seiner alkoholsüchtigen Mutter. Wie reagieren? Beratungsstellenleiter Stefan Stark kennt Lösungen.

„Ein Freund unseres Sohnes (17) hat erzählt, dass seine Mutter alkoholabhängig ist und er sehr darunter leidet. Wir würden ihm gern helfen, sind aber unsicher, was wir tun können.“

Dass der Freund Ihres Sohnes so offen von seiner Situation erzählt, zeugt von seinem Vertrauen in Ihren Sohn und Ihre Familie! Sehr häufig verschweigen betroffene Jugendliche selbst ihren besten Freunden und Freundinnen, dass ein Elternteil an einer Sucht erkrankt ist. Meist verbirgt sich dahinter die Angst, dass alles nur noch schlimmer wird, wenn man Außenstehende einweiht.

Wie geht es ihm?

In Ihrem Fall hat der Freund Ihres Sohnes einen ersten wichtigen Schritt getan und sich Ihnen anvertraut. Nun können Sie und Ihr Sohn den Freund immer mal wieder fragen, wie es ihm zurzeit geht. Hier sollten Sie gut nachspüren, ob er gerade darüber sprechen möchte oder nicht. Es sollte kein Druck entstehen. Wenn er reden möchte, sollte es in erster Linie darum gehen, wie es ihm persönlich geht. Sie können ihn dann auch fragen, was ihm im Moment guttun, ihm helfen würde. Die Fragen sollten hierbei offen gestellt werden, zum Beispiel: „Wie geht es dir zurzeit? Magst du mal erzählen?“

Doch nicht nur das Gespräch ist unterstützend: Die Resilienzforschung (Resilienz = psychische Widerstandskraft eines Menschen) hat gezeigt, dass es für Betroffene sehr hilfreich ist, wenn sie möglichst wenig Zeit zu Hause verbringen (müssen) und sich in anderen Familien aufhalten dürfen. Hier erleben sie im besten Fall ein alternatives, gesundes Familienmodell (andere Stresslösemethoden, verlässliche Erwachsene, Familienkommunikation usw.). Viele Betroffene sind froh, einen Ort zu haben, wo sie „auftanken“ können und sich Personen für sie interessieren. Somit ist es sinnvoll, den Freund Ihres Sohnes immer wieder in Ihre Familie einzuladen und ihn an Ihrem Familienleben teilhaben zu lassen.

Unterstützung suchen

Ich gehe davon aus, dass der Freund Ihres Sohnes stärker unter der Sucht der Mutter leidet, als er es bisher ausgedrückt hat. Daher halte ich es für sehr sinnvoll, ihm immer mal wieder anzubieten, sich auch psychotherapeutische Unterstützung zu suchen. Da dies leider nicht ganz einfach ist, ist es sicher sehr hilfreich, wenn Sie ihn dabei unterstützen. Natürlich nur, wenn er es möchte. Vielleicht gibt es in Ihrer Stadt auch ein spezialisiertes Angebot für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien? Nähere Infos zu professionellen Angeboten in Deutschland finden Sie beispielsweise unter nacoa.de, in der Schweiz unter mamatrinkt.ch. Unter visible.co.at gibt es eine Onlineberatung für Kinder psychisch erkrankter Eltern in Österreich. Ich wünsche Ihnen viel Einfühlungsvermögen, gute Gespräche und hilfreiche Worte!

Stefan Stark ist Diplom-Pädagoge und Kinder- und Jugendlichentherapeut und leitet das Drachenherz Marburg, eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten Familien. blaues-kreuz.de/drachenherz-marburg