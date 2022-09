Plötzlich ist Timnas Papa ein Pflegefall: „Gibt Bilder, die werde ich nie vergessen“

Timnas Vater erkrankt und ist zeitweise bis zum Hals gelähmt. Die Studentin ist plötzlich für ihn verantwortlich und erlebt dabei Schreckliches.

Ein lautes Geräusch lässt mich aus dem Schlaf fahren. Ich schaue panisch auf die Uhr. Es ist erst 7:00 Uhr. Ich linse aus dem Kellerfenster und sehe, wie jemand die Treppe zum Haupthaus hochläuft. Ich springe schnell in meine Kleidung und haste los. Das sind bestimmt die Dachdecker. Und sie wollen vermutlich von mir wissen, wo die neuen Dachfenster eingebaut werden sollen. Welche Farbe sollte der Rahmen nochmal haben? Ich merke, wie Panik in mir aufsteigt. Ich weiß es nicht. Das ist doch gar nicht mein Haus. Und ich habe keine Ahnung, was hier an Umbau geplant ist.

Meine Verzweiflung mischt sich mit Wut. Mit zitternden Händen rufe ich meinen Papa per Videocall an. Sicher wird es dauern, bis er rangeht. Mir kommen die Tränen, weil ich nicht weiß, was ich tun soll und weil die Handwerker auf mein Go warten. Endlich nimmt er ab. Ich übergebe den Dachdeckern das Handy und atme tief durch. Ich wollte doch eigentlich nur bei meinen Eltern meine Hausarbeit schreiben und den ganzen Tag ihren neuen Welpen knuddeln.

Diagnose: Polyneuropathie

Begonnen hat alles im Frühling 2015. Mein Papa hat damals schon seit Längerem ein Kribbeln in den Füßen, das nicht weggehen will. Als sich auch Taubheit dazugesellt, bringt sie Angst und Unsicherheit mit. Was passiert da gerade mit seinem Körper? Ich verstehe nicht, warum Papa so komisch läuft und immer jemanden braucht, an dem er sich festhalten kann. Dass es ernst ist, begreife ich das erste Mal, als ich ein Gespräch meiner Mama belausche: Sie sagt, Papa würde direkt ins Krankenhaus eingeliefert werden, falls etwas passiert. Was ist los mit meinem Papa? Das ist doch der Mann, der alles kann: bauen und basteln, Menschen prägen und begleiten, mit Begeisterung predigen. Er liebt Spaziergänge mit unserem Hund und nimmt jede Herausforderung mutig an.

Ein Facharzt stellt nach einigen Tests fest, dass Papa an Polyneuropathie leidet. Eine chronische Krankheit, bei der sein Körper sich selbst angreift und die wichtige Umhüllung der Nerven auflöst. So kann den Muskeln und Organen kein oder nur ein sehr verzögertes Signal gesendet werden, und auch das Schmerzempfinden ist gestört. Die zurzeit einzige Behandlungsmöglichkeit ist die Gabe von Immunglobulinen, die verhindern, dass sich die Taubheit weiter ausbreitet.

Komplettausfall seiner Nerven

Im Laufe der Jahre wird die Polyneuropathie immer mehr zum Mittelpunkt unserer Familie. Die Ärzte haben keine konkrete Idee, wie man vorgehen könnte. So probieren sie ständig neue Methoden aus und schicken uns von einem Krankenhaus ins nächste. Mein Papa verbringt viele Stunden in der Notaufnahme, weil seine Symptome nicht ernst genommen werden. Oft steigt Wut in mir auf – warum tut denn keiner etwas? Ich will schreien und die Mediziner zur Rede stellen. Einige Therapieversuche führen zum Komplettausfall seiner Nerven, wovon mein Vater sich jedoch immer schnell wieder erholt. Der außergewöhnliche Verlauf der Krankheit sorgt zunehmend für Verwunderung bei den Fachleuten.

2019 wagen meine Eltern einen Neuanfang als Pastoren in Göttingen. Noch möchte ich meine Heimatstadt nicht verlassen, da mein Freund im Abitur steckt und ich ihn unterstützen will. So fügt es sich ganz gut, dass mein jüngerer Bruder Tarik mit mir eine WG gründet. Der Plan sieht auch vor, dass meine Mama noch drei Monate bei uns wohnt, bis ihr Arbeitsvertrag ausläuft. Meine Schwester ist zu einem Auslandsaufenthalt in Kanada. So zieht mein Papa erstmal allein in das zu sanierende Haus und beaufsichtigt die Bauarbeiten. An seiner Seite seit Kurzem der Welpe Emmi.

Mehr Taubheit, als er zugibt

In meinen Semesterferien mache ich mich auf den Weg, um ihm Gesellschaft zu leisten. Er holt mich nicht vom Bahnhof ab, und als ich ihm etwas später gegenüberstehe, wird mir klar, dass Einsamkeit nicht sein Problem ist. Er hatte wieder einen Schub. Mit einem Rollator kämpft er sich über die Baustelle. Papa weiß, er muss in die Uniklinik aufgenommen werden, um seine Medikamente zu bekommen. Aber dafür musste er sich zunächst ummelden. Als ich ihn ins Krankenhaus schlurfen sehe, wird es mir ganz schwer ums Herz. Die Taubheit muss schon höher gestiegen sein, als er zugibt, sodass das Laufen immer schwerer wird. Das ist für lange Zeit das letzte Mal, dass ich ihn gehen sehe.

Alles ist durcheinander – einfach falsch. Ich fühle mich so unendlich einsam in der fremden Stadt und allein das Autofahren hier beschert mir schlaflose Nächte. Ab jetzt übernehme ich auch noch die kleine Emmi und die Koordination der Handwerker. Jeden Abend schließen Papa und ich den aufregenden Tag in der für uns beide fremden Stadt gemeinsam ab. Bei meinen Besuchen im Krankenhaus essen wir zusammen und sprechen über meine Hausarbeit oder schauen eine Sendung. Leider ist Emmi noch nicht gewohnt, lange allein zu sein, so muss ich nach einer Stunde wieder zurück.

Erwachsener als der Vater

Die Ärzte wollen prüfen, ob eine psychische Abhängigkeit besteht, und warten deshalb noch mit der Medikamentengabe. Leider verschlechtert sich Papas Zustand dadurch stark. Mit der steigenden Taubheit wächst auch die Angst. Aus dem Vorbild wird ein hilfloser Mann, der mich abends anbettelt, länger zu bleiben, damit er nicht allein sein muss. Ich tue seine Bitte als Scherz ab. Im Rückblick merke ich, wie sehr er meine Zeit und Unterstützung gebraucht hätte. Zu dem Zeitpunkt ist das für mich einfach nicht greifbar. Warum bin ich auf einmal mehr der Erwachsene als er? Warum braucht er mich gerade so sehr – ich kann ihm doch gar nichts geben? Noch heute mache ich mir Vorwürfe und würde die Situation gerne nochmal anders gestalten.

Ein paar Wochen später werde ich von meiner Mama abgelöst. Sie kann den Job schneller verlassen und Papa vor Ort unterstützen. Und dann bricht er sich, wegen der bis zu Hüfte gestiegenen Taubheit, das Fußgelenk. In uns schreien die Fragen: Warum jetzt? Ist er nicht schon genug belastet? Doch weil eine Operation nötig ist, muss er länger im Krankenhaus bleiben, die stetige Verschlechterung seines Zustandes wird so klinisch bestätigt und die Medikamentengabe eingeleitet. Das Unglück stellt sich als eine Fügung Gottes heraus.

„Ich kann doch nicht die Verantwortung für sein Leben tragen!“

Die Medikamente brauchen lange, um zu wirken. So ist mein Papa erstmal ein Pflegefall. Bis zum Hals gelähmt. Unsere ganze Familie und einige Freunde, die uns treu bleiben, müssen diesen Mann, der sonst Vorbild und Begleiter war, durch seine Bettlägerigkeit begleiten: waschen, füttern, Toilettengänge, Fieberanfälle, und alle 30 Minuten umlagern, wenn die Schmerzen zu groß werden.

Ich brauche lange, um zu verstehen, dass ich jetzt anders gebraucht werde. Mein Körper versteht das schneller. Wenn ich zu Hause bei meinen Eltern bin, schlafe ich weniger tief und werde schneller wach. Mehrmals horche ich nachts, ob alles gut ist oder Papa mich braucht. Als seine Atmung einmal nicht mehr richtig funktioniert, wecke ich ihn alle paar Minuten. Ich bitte ihn unter Tränen, mir zu sagen, was ich tun soll, damit es besser wird. Und er bekommt von meiner Hilflosigkeit Panik. Ich kann doch nicht die Verantwortung für sein Leben tragen!

Fast am Geburtstagskuchen erstickt

Es gibt Bilder, die werde ich nie vergessen: Meine Geschwister und ich waren in den Herbstferien in Göttingen, um meine Mama zu entlasten. Zum Abschied sitzt mein Papa zusammengesunken im Rollstuhl und flüstert: „Ich will nicht, dass ihr geht. Könnt ihr nicht alle hierbleiben?“ Oder wie er fast an meinem Geburtstagskuchen erstickt wäre und ich umgeben vom Rettungsteam zuschauen muss, wie ihm geholfen wird. Wir Kinder werden zu den Beratern und Vermittlern meiner Eltern.

Nach einem Jahr hat sich Papas Zustand stabilisiert. Er schwebt nicht länger in Lebensgefahr, geht seine ersten eigenen Schritte und heute kann er vieles wieder selbstständig tun. Ich kann mich zurücknehmen, wir beginnen unseren verdrängten Kummer loszulassen. Mir wird erst jetzt klar, wie sehr mich die Situation gefordert hat, wie groß meine Angst war, meinen Papa zu verlieren.

Rollen wieder beim Alten

Als Christin frage ich Gott im Gebet, warum Papa das alles erleiden musste. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott mir die ganze Zeit unglaubliche Kraft geschenkt hat: Ich konnte mein Semester erfolgreich abschließen, meinen Papa pflegen, für meinen Bruder da sein und mir ein neues Leben aufbauen. Und ich kann mit neuer Gewissheit festhalten, dass ich mich auf meine Familie und meinen Mann verlassen kann. Wir halten zusammen. Diese Zeit hat mich verändert und ich bin noch immer dabei, alles zu verarbeiten. Viele Situationen treiben mir noch heute die Tränen in die Augen, es braucht noch einige Gespräche und Gebete, um weitere Schritte zu gehen.

Mein Papa und ich haben nach wie vor ein sehr enges Verhältnis, und ich bin jeden Tag dankbar, dass wir die Rollen wieder zurücktauschen durften. Ich kann ihn jederzeit anrufen und er weiß Rat, er ist für mich da. Wir lachen, weinen und kämpfen zusammen stetig für eine Besserung seiner Gesundheit.

Es ist noch nicht lange her: Ich schaue zu meinem Papa hoch. Er sieht mich stolz an. Er hat sich heute besonders schick gemacht. Er nimmt meine Hand. Die Musik beginnt und wir laufen los. Heute darf ich von meinem Papa, meinem Helden, meinem Vorbild zum Altar geführt werden. Er konzentriert sich auf seine Schritte und ich bin einfach stolz auf ihn. Und dankbar, dass Gott uns dieses Wunder geschenkt hat.

Timna Janas wohnt mit ihrem Mann in Idstein, wo sie Osteopathie studiert.