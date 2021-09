Sprachwissenschaftler ist überzeugt: „Jedes Kind kann richtig schreiben lernen“

In seinem Buch stellt Hans-Georg Müller die These auf, dass Rechtschreibprobleme nicht sein müssen. Er sieht die Eltern in der Pflicht.

Herr Müller, was macht Sie so sicher, dass jedes Kind richtig schreiben lernen kann?

Hans-Georg Müller: Die Erfahrung. Ich habe mit fast 1.000 Schülern 14 Jahre in der Schule gearbeitet und davor auch schon als Rechtschreibcoach. Ich habe kein Kind kennengelernt, das nicht in der Lage gewesen wäre, Rechtschreibung vernünftig zu erwerben.

Was ist dann bei den Kindern schiefgelaufen, die Rechtschreibfehler machen?

Zwei Dinge: Sie haben bestimmte Regeln (noch) nicht erworben und machen deshalb Fehler. Das ist so, wie wenn jemand beim Basketballspielen den Korb nicht trifft, also einfach eine Übungssache. Das zweite Problem ist das schwierigere: Wenn ich nicht Basketball spielen kann, suche ich mir halt ein anderes Hobby. Aber ums Schreiben kommen wir nicht herum. So kommt es, dass sie beim Schreiben eine Niederlage nach der anderen einfahren. Kinder, die eine schlechte Rechtschreibung haben, haben also häufig nicht nur fachliche, sondern auch tiefe motivationale Probleme, die dafür sorgen, dass sich Rechtschreibschwierigkeiten festsetzen und schwer wieder zu lösen sind.

Kinder brauchen Motivationstraining

Was braucht es, damit ein Kind richtig schreiben lernt?

Ich glaube, dass ein Kind bereits alle Voraussetzungen mitbringt, die es braucht: Lernfähigkeit und Begeisterung. Der Punkt ist, dass sich die Begeisterung, nicht zuletzt wegen der Misserfolgserlebnisse, nicht aufs Schreiben bezieht. Deswegen braucht funktionierendes Rechtschreibtraining zuerst einmal ein Motivationstraining. Ich muss mein Kind so weit bringen, dass es selbst das Ziel hat, richtig schreiben lernen zu wollen und dass es an den Weg glaubt, den ich mit ihm gehe.

Sie schreiben Eltern eine besondere Rolle beim Rechtschreibtraining zu. Ist das nicht Sache der Lehrer?

In einer idealen Welt schon. Ich versuche etwas und bekomme ein Feedback, ob es richtig oder falsch war. Eltern, die mit ihrem Kind Rechtschreibung üben, können ihm dieses Feedback sofort geben. Lehrer können es, selbst wenn sie sich noch so anstrengen, nur verzögert und ab und zu geben, beispielsweise wenn die Schüler ein Diktat geschrieben haben, frühestens am nächsten Tag.

„Menschen starten mit Rechtschreibschwierigkeiten ins Studium“

Viele Eltern haben einen hohen Workload. Haben Sie das bedacht?

Es stimmt, dass manche Eltern bereits stark ausgelastet sind. Es stimmt aber auch, dass immer mehr junge Menschen mit unheimlichen Rechtschreibschwierigkeiten ins Studium und ins Berufsleben starten. Wir brauchen den Punkt, an dem wir uns mit unserer Rechtschreibung intensiv beschäftigen. Das machen demotivierte Kinder nicht von selbst. Manchmal reicht es ja schon, nur dreimal die Woche zehn Minuten gemeinsam zu trainieren.

Was können Eltern tun, damit Rechtschreibprobleme erst gar nicht auftreten? Viel vorlesen?

Spaß und Interesse am Lesen zu vermitteln, ist immer eine gute Idee, denn damit verbinden sich positive Gefühle, die wiederum die Motivation fördern. Aber es ist kein Garant, dass keine Probleme auftreten. Wenn wir lesen, tun wir das nicht, um zu lernen, welche Wörter groß oder klein geschrieben werden oder wo das Dehnungs-H steht. Wir lesen, um Geschichten zu hören. Ich kenne Kinder mit schweren Rechtschreibproblemen, die wahre Leseratten sind und ein Buch nach dem anderen lesen. Sie können zwar hervorragend und schnell die Inhalte erfassen, aber ihr Gehirn erfasst nicht, woraus das Wort besteht. Sie müssen lernen, ihre Aufmerksamkeit auf die Schreibform zu lenken.

Spaß an Buchstaben wecken

Woran liegt das?

Es gibt visuelle und akustische Rechtschreibtypen. Kinder, die visuell angesprochen werden, haben häufig weniger Rechtschreibprobleme als akustische Rechtschreibtypen. Aber alle Kinder haben Spaß daran, sich mit Zahlen und Buchstaben auseinanderzusetzen. Sie umgeben uns: auf Schildern, Kennzeichen, Logos. Entdecken Sie sie gemeinsam! So wird die Aufmerksamkeit schon vor der Schule auf die Form der Buchstaben gelenkt. Es ist wie eine Art Vortraining. Noch etwas mögen alle Kinder gern: zeigen, was sie können. Bei einem Quiz können Kinder richtige Antworten geben und so Erfolgserlebnisse haben. Aber üben Sie keinen Druck aus! Motivation kann man wecken, aber nicht erzwingen.

Wenn akustische Rechtschreibtypen mehr Probleme haben, ist es dann nicht falsch, dass an manchen Grundschulen Schreiben nach Gehör vermittelt wird?

Fachlich ja. Die Methode, dass Kinder erst mal losschreiben sollen, wurde eingeführt, weil die traditionellen Methoden ein Problem hatten: Sie hängten einige Kinder ab. Die neue Methode soll ihnen das Gefühl vermitteln: Ich kann was, ich kann sofort losschreiben. Das hat ein motivationales Problem gelöst, aber ein fachliches Problem verstärkt. Schreiben nach Gehör ohne Rechtschreibkorrektur ist hervorragend für die ersten Wochen in der Schule. Dann sollte es aber sofort beendet werden. Es muss deutlich werden, dass Schreiben seine Regeln hat. Alles andere ist lernpsychologisch hochproblematisch.

Eltern sollten dem Kind nichts vorspielen

Noch mal zu den Eltern: Für manche ist es eine emotionale Herausforderung, ihre Kinder bei den Hausaufgaben zu betreuen. Was raten Sie ihnen?

Wenn das Kind keine Lust auf Rechtschreibtraining hat und dies deutlich zeigt, bringt es Eltern an die Grenzen ihrer eigenen Motivation. Zu Recht! Tun Sie nicht so, als sei alles in Ordnung. Ihr Kind ist ein Experte für Ihre Emotionen. Ihm etwas vorzuspielen, bringt nichts. Das stiftet Misstrauen, aber wir brauchen Vertrauen in der Beziehung zwischen Kindern und Eltern. Wenn ich mir eingestehe, dass ich frustriert bin und es auch sein darf, kann ich Abstand zu meinen Emotionen gewinnen. Man kann als Lerncoach selbst einiges lernen. Es geht weit über die Vermittlung von Rechtschreibung hinaus. Die Eltern, die es geschafft haben, melden mir zurück, dass die Beziehung zu ihrem Kind eine neue Qualität gewonnen hat. Es schweißt kaum etwas so zusammen, wie gemeinsam eine schwierige Zeit durchlebt und gemeinsam gemeistert zu haben.

Interview: Ruth Korte