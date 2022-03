Stefan und Silke sind geschieden – und meistern die Kindererziehung trotzdem gemeinsam

Eltern bleibt man auch nach einer Scheidung. Ein Ex-Paar gibt Einblicke, wie es die gemeinsamen Kinder ins Erwachsenensein begleitet.

Stefan und Silke (Namen geändert) haben sich getrennt, als die drei gemeinsamen Kinder zwischen 12 und 17 Jahre alt waren. Heute leben alle drei Kinder selbstständig. Sie blieben damals bei Silke, diese ist bis heute Single. Stefan heiratete bald nach der Scheidung erneut. Silke und Stefan wohnen etwa 20 Kilometer voneinander entfernt.

Silke: Für mich war es ein kleiner Aha-Moment in der schmerzvollen, chaotischen, konflikthaften Trennungsphase: Über die Kinder bleibt man für den Rest seines Lebens aneinandergekettet. Oder anders ausgedrückt: Weil man gemeinsame Kinder hat, wird es bis in alle Zukunft, solange Familienereignisse stattfinden, gemeinsame Berührungspunkte geben.

Stefan: Das stimmt. Und es fielen mir erschreckend viele ein: Angefangen von Konfirmationen über Schul- und Berufsabschlüsse, runde Geburtstage, vielleicht auch mal Hochzeiten, Geburten von Enkelkindern, die dann auch wieder Geburtstage und Weihnachten feiern … Selbst auf Beerdigungen begegnet man sich. Darüber haben wir miteinander gesprochen. Dass wir es in der Hand haben, wie diese Ereignisse verlaufen. Es war zum Glück für uns beide sehr schnell klar: Um der Kinder willen wollen wir versuchen, alles, was die Kinder betrifft, auf einer zumindest sachlichen Gesprächsebene hinzubekommen. Das war und ist herausfordernd. Zwar sind auch verheiratete Eltern nicht immer einer Meinung, haben in manchem unterschiedliche Wertevorstellungen, setzen Prioritäten unterschiedlich. Aber ich würde behaupten: Bei getrennt lebenden Eltern verschärft sich das. Da driften die Positionen ein bisschen weiter auseinander, und man ist nicht unbedingt motiviert, einen Konsens zu finden.

Kinder nicht als Ventil nutzen

Silke: Ja, das war nicht ganz einfach. Denn es wäre so leicht gewesen, über diese „Kinderthemen“ nochmal so richtig deutlich zu machen, wie scheiße ich den anderen finde. Indem man Informationen nicht weitergibt, Termine verbaselt, bei Zusammenkünften eine angespannte Atmosphäre schafft. Aber ich wollte meine Kinder nicht als Ventil für meine Gefühle nutzen. Denn das hätte ja bedeutet, dass letztlich sie die Leidtragenden wären. Dass sie diejenigen wären, die bei Familienereignissen sorgsam herumlavieren und überlegen müssen: Was sage ich Mama, was Papa? Wen lade ich wann ein? Müssen bestimmte Feste zweimal gefeiert werden, weil die leiblichen Eltern es nicht schaffen, es miteinander in einem Raum höflich und respektvoll miteinander auszuhalten?

Mir fiel dazu die Erzählung „Ein Kind hat Kummer“ von Erich Kästner ein. Er beschreibt darin, wie er als Einzelkind die Weihnachtsgeschenke beider Eltern, die sich beide Mühe gegeben haben, gerecht würdigen und doch jedem vermitteln musste, dass er sich über dessen Geschenke ein kleines bisschen mehr freue. Und dass dies eine so enorme Anspannung war, dass es ihm das ganze Fest verdorben habe. Er schreibt: „Meine Eltern waren, aus Liebe zu mir, aufeinander eifersüchtig.“ Und genau das, finde ich, passiert schnell auch bei geschiedenen Eltern: Zu wem hat das Kind die bessere Beziehung? Und wenn das Kind schon ausgezogen ist: Wen besucht es häufiger, wo ist die Beziehung inniger, wer macht die besseren Geschenke …?

In dieser Gefühls-Gemengelage gilt es nun, das Kind verantwortlich und fair in der Ablösungsphase zu begleiten – mit vielen unterschiedlichen Themen: Berufsorientierung, Praktisches wie Unterlagen und Urkunden übergeben, notwendige Versicherungen erklären. Außerdem muss man klären, was bei einem Umzug alles zu tun ist: Ummeldung, GEZ-Anmeldung, Kindergeldkasse, neues Konto, Adressänderung an wichtige Stellen weiterleiten etc. Dazu kommt die Hilfe bei Bewerbungsanschreiben, und auch die Finanzen müssen abgesprochen und geklärt werden.

Stefan: Das meiste wird wohl an dem Elternteil hängenbleiben, bei dem das Kind wohnt. Und ich bin da meiner Ex-Frau auch sehr dankbar. Sie hat das toll gemanagt mit den Kindern.

Verantwortung bewusst abgeben

Silke: Dankeschön. Mir fällt da eine konkrete Situation ein: Für die eine Tochter musste in der Oberstufe ein wichtiges Jahrespraktikum gesucht werden. Kinder in dem Alter sind zwar schon in der Lage, dies selbst zu organisieren, brauchen jedoch wahnsinnig viel Antrieb über die Eltern, um sich in Bewegung zu setzen. Und oft nimmt man es dann doch selbst in die Hand. Aber trotz meiner Bemühungen fanden wir einfach nichts. Ich war – auch aus anderen Gründen – am Ende meiner Kraft und Weisheit und habe dann Stefan in die Verantwortung genommen: „Guck du auch mal nach deiner Tochter und einem Praktikumsplatz.“ Das tat mir gut, dass ich ein Stück Verantwortung abgeben konnte. Und Stefan war auch erfolgreich, das Kind hatte einen wunderbaren Praktikumsplatz. Das war so eine Sache, die halt zuerst bei mir lag, weil das Kind bei mir wohnte. Und ich musste dann für mich entscheiden, den Vater aktiv mit einzubeziehen.

Stefan: Auch die weiterführenden Schulen haben wir uns gemeinsam angeschaut, weil das eine Entscheidung von besonderer Tragweite war. Ich glaube, das war auch für das betreffende Kind ein gutes Signal: „Es sind immer noch beide Eltern, die sich um mich sorgen.“

Eifersucht bei Geschenken

Silke: Ja, das stimmt. Und dann kam schon der nächste Schritt: die Abschlussfeiern. Emotional war das für mich nicht einfach. Ich war ja mit der Trennung nicht einverstanden, die Trennung hat mein Leben für längere Zeit und auf mehreren Ebenen krisenhaft gemacht. Trotzdem haben wir die Abschlussfeiern gemeinsam besucht und gemeinsam gefeiert und Fotos in unterschiedlichster Besetzung gemacht. Zu Abschlussfeiern gehören für uns auch Geschenke – da gelingt es uns nicht ganz so gut, uns im Vorfeld abzusprechen. Und da meldet sich bei mir schnell die Eifersucht: Ist sein Geschenk nicht viel besser, teurer, origineller als meins?

Stefan: Was in dieser Phase ansteht, ist ja auch die Frage der Berufsorientierung und die Diskussion über die Gestaltung eventueller Gap-Years. Da waren die Kinder mehr mit dir im Gespräch, fand ich. Ich habe sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht so oft gesehen. Ihr Alltag war mir fremd geworden. Trotzdem, wenn du mich informiert hast, das war gut. Und wenn du mich um Sachen gebeten hast, dann habe ich mich auch gekümmert, zum Beispiel um Hilfe bei Bewerbungsanschreiben.

Heikles Thema: Finanzen

Silke: Bei getrennt lebenden Eltern sind die Finanzen ein heikles Thema. Das war bei uns ja sehr klassisch: Du hattest deine Vollzeitstelle mit gutem Verdienst, ich war nur in Teilzeit und befristet beschäftigt, brauchte aber eine große Wohnung und hatte die Teenager mit ihren Ansprüchen und Bedürfnissen. Klassenfahrten zum Beispiel waren damals schwierig zu finanzieren. Urlaub ging gar nicht. Vollzeit arbeiten hätte ich damals nicht geschafft. Also war es immer ein bisschen prekär bei uns.

Stefan: Trotzdem haben wir die Kinder ermutigt, den Führerschein zu machen. Und haben dann abgesprochen, ob und wenn ja, von wem und wie viel Zuschuss sie zum Führerschein bekommen. Außerdem – wir hatten ja Sparverträge, die jeweils zum 18. Geburtstag fällig wurden. Bei denen wir schon, als wir sie anlegten, gesagt hatten, dass wir den Kindern keine Vorschriften machen wollen, wie sie das Geld ausgeben. Das haben wir dann auch so gehalten. Und als es dann an den jeweiligen Auszug ging, mussten wir zum Teil eine Bürgschaft übernehmen für die Miete. Und abklären, ob wir beide helfen beim Kistenschleppen und Schränkeaufbauen.

Unterschiedliche Meinungen beim Thema Unterstützung

Silke: Und es brauchte für ein paar Jahre mindestens einen Dachboden, auf dem Sachen eingelagert werden konnten während der „Lehr- und Wanderjahre“ der jungen Leute. Das war zuerst der Dachboden bei mir. Als ich dann umgezogen bin und keinen Dachboden mehr hatte und die Frage an dich ging, hast du zuerst gestöhnt – und die Sachen dann doch zu dir genommen. Aber eben: Die Unterhaltsfrage musste geklärt werden. Als der Unterhalt dann an das Kind ging, hat das jeweils einen Einkommensverlust für mich bedeutet. Und die Unterhaltsfrage hat sich wieder neu gestellt, als ein Kind kein BAfÖG mehr bekam und länger als die Regelstudienzeit brauchte. Da waren wir unterschiedlicher Ansicht, wie lange und wie sehr wir das Kind finanziell unterstützen. Und das Kind tat sich schwer damit, uns zu diesem Thema anzufragen. Das – so stelle ich mir vor – wäre für das Kind leichter gewesen, wenn wir noch zusammen gewesen wären.

Da gab es Momente, in denen ich merkte, dass ich bereit wäre, mein letztes Hemd für die Kinder zu geben, und du da eher mal eine Grenze ziehst. Das hätte bei uns auch als Ehepaar zu Konflikten geführt. Das ist jetzt vielleicht fast einfacher, weil jeder machen kann, was er will. Dass du da eher Grenzen ziehst, bringt mich dann auch ins Nachdenken. Einen Gesprächspartner, mit dem ich über diese Erziehungsfragen im Gespräch bin, habe ich momentan nicht und bleibe da bestimmt zu oft in meinem eigenen Saft.

Stefan: Ja, wir merken, wir haben immer wieder unterschiedliche Ansichten zu Fragen wie: Wie viel Hilfe braucht das Kind? Wie viel Unterstützung bin ich bereit zu geben? Weil man weniger Druck als ein Ehepaar hat, zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen, kann es eben auch passieren, dass trotz gemeinsamer Gespräche Vater und Mutter dem Kind unterschiedliche Ratschläge geben oder unterschiedliche Entscheidungen treffen – zum Beispiel beim Unterhalt. Das Kind muss lernen, mit dieser Pluralität umzugehen.

Weihnachten ist schwieriges Fest

Silke: Und dann gibt es ja noch das Dauerthema Weihnachten. Der Elternteil, der Single ist, ist an Heiligabend – hm, wie soll ich sagen – verletzlicher als das Paar. Haben die Kinder Bock auf den Stress, jeden Tag woanders sein zu müssen und sich in die unterschiedlichen Familienrituale einzufügen? Wohnt man nah genug aneinander, dass das überhaupt geht?

Stefan: Bislang haben wir immer eine gute oder zumindest akzeptable Lösung für die Weihnachtstage gefunden, denke ich. Klar war für mich: Wer allein lebt, hat tendenziell mehr „Anspruch“ auf Zeit mit den Kindern. Allerdings wollten wir die Kinder so wenig wie möglich mit unseren Empfindlichkeiten belasten. Sie sollen gern kommen, ohne das Gefühl zu haben, sie müssen furchtbar herumeiern.

Silke: Ja, stimmt. Oberste Prämisse war für mich immer: Die Kinder sollten nicht oder zumindest so wenig wie möglich darunter leiden, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Das Vertrauen vom Vater in meine „Erziehungskünste“ gehört dazu, also das Vertrauen, dass ich es schon gut und richtig mache. Wenn es zu für uns unlösbaren Konflikten gekommen wäre, hätte ich auch noch einmal Mediation in Anspruch genommen.

Silke und Stefan möchten anonym bleiben, auch um ihre Kinder zu schützen.