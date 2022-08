Warum Sie mit der falschen Person verheiratet sind – und das nicht schlimm ist

Den perfekten Partner zu finden, ist unmöglich, meint Jochen Wagner. Aber genau diese Erkenntnis kann eine Beziehung beflügeln.

In seinem Buch „Der Lauf der Liebe“ schreibt der Schriftsteller und Alltagsphilosoph Alain de Botton: „Die romantische Vorstellung von Liebe legt Wert darauf, wie wichtig es ist, den ‚richtigen‘ Partner zu finden, was so viel bedeutet wie einen Menschen, der unsere Interessen und Werte teilt. Doch langfristig gesehen gibt es einen solchen Menschen nicht. Wir sind zu vielseitig und zu einzigartig. Zwei Menschen können unmöglich auf Dauer übereinstimmen.“ Und ich denke, er hat recht. Den einen Seelenverwandten, der oder die Eine, die genau nur zu mir passt, gibt es nicht. Denn dazu sind wir Menschen zu verschieden.

Jeder Mensch ist einzigartig mit seiner Lebensgeschichte und den damit verbundenen Erfahrungen. Da gibt es Prägungen der Herkunftsfamilie, Werte und Rollenbilder, die man – mehr oder weniger bewusst – übernommen hat. Darüber hinaus sind wir als Menschen in unserer Grundveranlagung unterschiedlich, sind unterschiedlich begabt, haben unterschiedliche Interessen und Pläne vom Leben. Und wir verändern uns im Laufe unseres Lebens immer wieder, entdecken Neues an uns, erweitern unseren Horizont. Vielleicht fängt er aufgrund eines besonderen Ereignisses an, sich sozial oder politisch zu engagieren und ist auf einmal immer unterwegs. Das führt in der Partnerschaft zu Gesprächsbedarf.

Berufswechsel und Erkrankung sorgen für Veränderung

Vielleicht findet sie einen neuen Freundeskreis und zieht plötzlich am liebsten um die Häuser, während er die gemeinsamen Abende auf der Couch vermisst. Ähnliche Entdeckungen und Neuerungen können sich bei einem Berufswechsel, einer Weiterbildung oder einer Erkrankung ergeben. Denn lebenslanges Lernen führt automatisch dazu, dass wir uns lebenslang verändern. Weitet man das Bild so auf alle bestehenden Unterschiede aus, dann ist es verständlich, dass der Partner einem in gewisser Weise fremd ist und bleibt. Zumindest ist er anders. Hinzu kommt, dass der Partner nicht perfekt ist. Er kann nicht all das sein, was wir uns von ihm wünschen.

Ja, vielleicht sind wir alle mit der „falschen“ Person verheiratet. Aber möglicherweise lässt sich aus dieser Feststellung, mit der oder dem Falschen verheiratet zu sein, auch etwas Positives ziehen. Denn ich wage zu behaupten, dass es eine der Grunderkenntnisse für eine gelingende Paarbeziehung ist, sich einzugestehen, dass es die oder den Richtigen nicht gibt. Zusammenzubleiben ist folglich eine verrückte und exotische Leistung. Und auch das Zusammenpassen ist eine Leistung der Liebe; es ist nicht deren Voraussetzung! Dafür braucht es Zeit. Zusammenzupassen ist sozusagen eine Art Ergebnis der Liebe. Denn die Ehe erteilt ihre wichtigsten Lektionen erst denen, die sich darauf eingelassen haben. Alain de Botton meint sogar, dass es ganz normal ist, wenn wir erst deutlich nach dem Standesamt dafür bereit sind – vielleicht sogar erst ein oder zwei Jahrzehnte später. Denn das Zusammentreffen zweier Personen ist eine spannende Sache. Erst recht, wenn man das Leben teilt. Wie kann man aber als Paar miteinander leben, wenn man offensichtlich nicht zusammenpasst? Folgende innere Leitlinien können uns helfen, auf dem gemeinsamen Weg zu bleiben.

Die Ehe als Kontrast-Harmonie

Der Lebensraum der Ehe lässt Platz für Unterschiede. Sie können sich sogar hier und da zu einer Kontrast-Harmonie zusammenfinden. Der Begriff „Kontrastharmonie“ begegnet uns sonst unter anderem im künstlerischen Bereich. Er wird gebraucht, wenn unterschiedliche Farben so zueinander in Beziehung gesetzt werden, dass eine Harmonie entsteht. Auf die Ehe übertragen verstehe ich den Begriff so: Wenn es gelingt, die Unterschiede konstruktiv einzusetzen, kann daraus eine neue Harmonie entstehen. Vielleicht ist sie eher ein verbindlicher Typ, während er sich gerne von spontanen Eingebungen leiten lässt. Beide bringen ihre Art in die Beziehung ein und damit können sie gut leben. Während er gerne mal neue Leute mitbringt, sorgt sie durch sorgfältige Planung gemeinsamer Events dafür, dass daraus Freundschaften entstehen können. Beziehungen brauchen beides: Verbindlichkeit und Spontaneität. Und hier können sich beide Schwerpunkte dann wunderbar entfalten und verbinden. Erst die Verschiedenheit macht das möglich.

Die Ehe bietet den Raum und die Freiheit, die Unterschiede nicht zu verleugnen und gleichzeitig in dieser Spannung auch Harmonie erleben zu können. Die Ehepartner müssen sich folglich nicht selbst aufgeben, sondern dürfen sie selbst bleiben und sich gegenseitig ergänzen. So können die eigene Individualität und die gemeinsame Wir-Identität ein dynamisches Gespräch führen, eine Balance finden.

Zwei eigenständige Personen – mit Schnittmengen

Auf Hochzeitseinladungen ist oft das Bild von zwei Eheringen zu sehen, die sich überschneiden. Eine Ehe bedeutet: eins werden und gleichzeitig anders bleiben. Es ist wichtig, dass man Schnittmengen findet. Aber es muss auch Raum für Eigenständigkeit geben. Es geht darum, sich zu umarmen und einander loszulassen. Beides muss gelebt werden dürfen, ohne dass es zu Einseitigkeiten und Extremen kommt. So kann das ausschließliche Streben nach Nähe dazu führen, dass der Partner sich in die Enge getrieben fühlt, während zu viel Selbstständigkeit damit enden kann, dass sich die Partner entfremden.

Dieses Spannungsverhältnis kann der Schlüssel für eine gelingende Beziehung sein. Dass wir uns gleichzeitig fremd bleiben und doch so vertraut sind, hält unsere Beziehung frisch. Wir finden uns interessant und bleiben interessant füreinander. Dies gilt es immer wieder neu auszuloten, unter anderem in der Frage: Wann gehe ich um des gemeinsamen Weges willen auch Kompromisse ein und wann lasse ich mir meinen eigenen Bereich oder meine eigene Entscheidung nicht nehmen?

Hilfe holen!

Auf diesem Weg des Zusammenpassens und Zusammenbleibens sollte man sich nicht zu schade sein, Hilfe von außen anzunehmen. Denn in manchen Situationen kann man sich selbst nicht weiterhelfen – auch nicht als Paar. Es braucht den Blick von außen, es braucht Distanz. Dies ist keine Schande. Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Ausdruck von innerer Stärke, da man um seine Grenzen und Fehler weiß und bewusst mit ihnen umgeht. Entscheidende Dinge können wir uns nicht selbst sagen. Nicht wenige halten deshalb Beratung und Therapie für die größte Erfindung unseres Zeitalters. Gerade die anfangs gemachte Beobachtung, dass man die wichtigsten Lektionen der Partnerschaft erst auf dem Weg und vielleicht erst nach Jahren lernt, legt doch nahe, dass das Zusammenpassen Zeit und Gespräche braucht. Und eventuell halt eben auch Hilfe von außen.

Warum nicht? Zusammenfassend kann man festhalten: Liebe und Partnerschaft sind weniger eine Schwärmerei als vielmehr eine Kunst. Und ja, wir sind nicht mit der „richtigen“ Person verheiratet, weil es den oder die Richtige nicht gibt. So sehr gemeinsame Werte und Überzeugungen das Zusammenleben und Zusammensein erleichtern, so ist und bleibt uns der andere immer auch mehr oder weniger fremd. Diese realistische Sicht kann zu Gelassenheit führen. Und dies muss kein Nachteil sein, vielmehr hält es die Beziehung lebendig. Die grundlegende Voraussetzung für das Gelingen des Zusammenpassens ist die Fähigkeit, zu sich selbst zu stehen und miteinander im Gespräch zu bleiben. Das heißt auch, einander zu sehen und wahrzunehmen und sich selbst dem anderen zu zeigen. Kommunikation und Achtsamkeit dem Partner gegenüber sind sozusagen die Schlüssel, und dafür muss man Räume schaffen, sei es der klassische Paarabend, seien es andere Formate. Es lohnt sich, dranzubleiben und weiterzugehen. Auch hier gilt der Spruch: Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.

Von Jochen Wagner

Mehr zum Thema

Jochen Wagner (Herausgeber): Ehe.leben. Ökumenische Ermutigungen, Trier 2017.