Ferien zu Hause – So klappt das Urlaubsfeeling ohne Verreisen

Der eigentliche Urlaub ist schon rum, es regnet oder eine Reise hat in diesem Jahr nicht geklappt? Dann helfen diese Tipps für entspannte Tage mit Urlaubsfeeling in den eigenen vier Wänden.

Ferien ohne Wegfahren kann für Kinder und Eltern sehr anstrengend sein. Damit das nicht passiert, gibt es viele Möglichkeiten, die Ferne nach hause zu holen.

Länder- oder Mottotage veranstalten

Macht euch zum Beispiel einen Nordseetag mit Fisch, einen Mexikotag mit typischer Musik, Käsenachos und Tacos, einen Lieblingstiertag oder einen Märchentag mit Verkleidung. Zu dem jeweiligen Thema könnt ihr euch optimal mit einer Doku einstimmen, wissenswerte Facts recherchieren (zum Beispiel typische Tiere, Geografie, Demografie, Kultur, Besonderheiten, Entstehung, Entwicklung) und der restlichen Familie vortragen, das Haus oder einzelne Zimmer dekorieren oder themenbezogene Bastelideen auspacken.

Online-Stationen-Parcours „Wir sind Familie! spielend unterwegs“

Auf spielerische Weise werden auf sechs Stationen klassische Familienthemen wie Kommunikationskultur, Teamfähigkeit, Konfliktlösung, Selbstwirksamkeit, Diversität etc. aufgegriffen – unter anderem mit Spielen wie Luftballon-Wettrennen, Schimpfwort-Generator, Geschicklichkeitsübungen, Segensgebeten und Bastelaktionen. Die Stationen stehen unter den Überschriften „Das sind wir!“, „Stell dich in die Mitte!“, „Streit gehört dazu!“, „Lachen tut gut!“, „Worauf du dich verlassen kannst“ und „Auf dich kommt’s an“. Die kostenlose Aktion auf familienweg.de ist einfach mit einem Handy umsetzbar. Das Projekt eignet sich für jegliche Familienform, besonders mit Kindern im Alter von 4-12 Jahren.

Weitere Ideen

Im Garten zelten

Mit Straßenmalkreide durch die Straßen ziehen und nette Botschaften hinterlassen

Durch einen nahegelegenen Park spazieren und „Souvenirs“ (besondere Steine, Blätter, abgestorbene Äste, Fotos von Blumen etc.) sammeln

Betten oder Zimmer tauschen für mehr Urlaubsfeeling

Stadtführung, Museums- oder Kulturbesuch in der Heimatstadt buchen

Aufs Land fahren und Sternenhimmel begutachten

Ein Sommer-/Urlaubstagebuch führen, zum Beispiel mit Vorlagen aus dem Internet – einfach mal suchen

Eine Bus- oder Bahnstrecke von der Anfangs- bis zur Endhaltestelle fahren und dort ein Eis essen

Eine Ferienplaylist zusammenstellen

Picknicken im Grünen (auf der Terrasse, dem Balkon, im Park etc.)

