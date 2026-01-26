5 Tipps: So könnt ihr eure Teenager zum Lesen motivieren

Elternfrage: „Meine Kinder (13 + 15) waren früher Bücherwürmer, lesen heute aber kaum noch. Wie kann ich Teenager wieder zum Lesen motivieren?“

Das Phänomen, das Sie beobachten, wird häufig als so genannter „Leseknick“ bezeichnet. Kinder, die zu Grundschulzeiten gern gelesen haben, zeigen im Teenageralter auf einmal wenig Interesse an Büchern und an deren Lektüre. Oft geschieht dies im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Der Leseknick kann aber auch länger andauern. Und gleichzeitig bedeutet er nicht, dass das Interesse an Büchern und Lektüre auf Dauer verloren ist.

Was Eltern tun können? Zunächst einmal ist es hilfreich, den Druck herauszunehmen. Lesen ist etwas, das Spaß machen sollte. Es muss keine Pflicht sein, kein weiteres „To Do“ auf der ohnehin schon langen Liste unserer Teenies. Hier sind sechs weitere Anregungen, um Teenager vom Lesen zu begeistern:

1. Reflexion über das Lesen

Ein kurzer Rückblick auf vergangene Lesesituationen hilft manchmal, geliebte Traditionen wiederaufleben zu lassen. Manche Teenager finden es schön, wenn in Familien wieder eine Vorlesestunde etabliert wird. Hierbei können es sich alle gemütlich machen – bei Kerzenschein und einer schönen Tasse Tee etwa – und reihum aus einem gemeinsam ausgesuchten Buch vorlesen.

2. Nach Interessen fragen

Tauschen Sie sich mit Ihren Teenagern über momentane Interessen aus. Dies kann dazu beitragen, passende Lektüre zu finden. Hierbei können Sachthemen interessant sein. Oder auch die Lektüre von Mangas, Comics, Zeitschriften oder Zeitungen. Wichtig ist, nichts von vorneherein auszuklammern.

3. Gern auch digital

Auch digitale Angebote können zum Lesen motivieren. Zum Beispiel ein Zeitschriften-Abonnement auf dem Tablet, die Teilnahme an einer Lese-Challenge oder Communities wie @young_bookstagram. Auf Instagram und auf ihrem Blog „Lass mal lesen!“ teilt Mirai Mens Leseerfahrungen und Buchtipps, die sich vor allen Dingen an junge Leserinnen und Leser wenden.

4. Hörend lesen

Manche Teenies hören lieber Geschichten, anstatt sie selbst zu lesen. Deshalb sind Hörbücher eine gute Alternative. Auch das Hören von Hörbüchern schult die Fähigkeiten, die beim Lesen angesprochen werden. So beispielsweise das Sprachgefühl, die Konzentration, die Fantasie und Vorstellungskraft und auch die Empathie. Aus diesem Grund bieten Hörbücher durchaus eine Alternative zum gedruckten Buch. Und auch das gemeinsame Hören kann als Familienritual gestaltet werden.

5. Vorbild sein

Seien Sie selbst weiterhin ein lesendes Vorbild für Ihre Kinder. So zeigen Sie, wie wertvoll und spannend Lesen sein kann. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Ihre Leseerfahrungen aus der Jugend oder auch über Ihre aktuelle Lektüre. Ihre eigene Begeisterung für Lesestoff reißt durchaus mit.

Bonus-Tipp: Geduld haben

Wenn Ihre beiden Kinder sich mit 13 und 15 Jahren zurzeit in einem „Leseknick“ befinden, ist das ein Phänomen, das häufig vorkommt. Die Basis für die Lesemotivation ist in ihrer Kindheit schon gelegt. Mit ein wenig Geduld und vielfältigen Angeboten im Teenageralter können Sie das Lesen ohne Druck als Bereicherung für den Alltag attraktiv gestalten. Und: In vielen Fällen entwickelt sich aus viel lesenden Kindern nach dem Leseknick wieder eine motivierte Leserin oder ein motivierter Leser.

Alexandra von Plüskow-Kaminski war mehr als 20 Jahre als Grundschullehrerin mit dem Fach Religion tätig. Sie ist Fachjournalistin und zweifache Mutter.