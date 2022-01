Mit euch zusammen auf dem Weg

Alle paar Jahre unterziehen wir unsere Magazine einem Relaunch: Wir schauen intensiv hin: Was braucht unsere Zielgruppe? Wer ist überhaupt unsere Zielgruppe? Was soll bleiben, was sich ändern? Dabei geht es um Inhaltliches ebenso wie um die grafische Gestaltung. Zwar nehmen wir auch zwischendurch immer mal wieder Anpassungen vor, aber bei einem Relaunch kommt alles auf den Prüfstand.

Um den Relaunch von Family und FamilyNEXT zu planen, haben wir uns heute als Redaktion mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing getroffen. Im Februar steht der Austauch mit unseren freien Redaktionsteam und mit unser Grafikagentur yellow tree an. Das Ganze ist ein sehr spannender und intensiver Prozess, an dessen Ende dann eine noch bessere Version von Family und FamilyNEXT stehen soll. Die „neuen“ Ausgaben erscheinen im Oktober.

Und wir wollen unbedingt auch unsere Leserinnen und Leser in diesen Prozess mit reinnehmen. Wir werden in nächster Zeit bei Facebook (facebook.com/familyMagazin) und Instagram (@familymagazin_) immer wieder mal Umfragen veröffentlichen, an denen ihr euch gern beteiligen könnt. Wenn ihr uns dort noch nicht folgt, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt.

Was uns heute in unserem Austausch wichtig geworden ist: Wir wollen als Redaktion nicht sagen, wie ihr es richtig macht. Wir haben zu vielen Themen und Aspekten des Familienlebens, der Partnerschaft und des Glaubens nicht immer fertige Antworten. Sondern wir wollen uns mit euch zusammen auf den Weg machen und Antworten suchen. Dabei helfen uns Menschen, die in den verschiedenen Bereichen selbst Erfahrungen gemacht haben oder als Fachleute Expertenwissen einbringen können.

Wir freuen uns übrigens sehr über eure Rückmeldungen, Ideen, Wünsche … Gern per Mail an info@family.de.

Bettina Wendland, Redaktionsleiterin von Family und FamilyNEXT