TV-Tipps rund um den Fußball

Anlässlich der Fußball-WM gibt es auch im Kinderprogramm zahlreiche kindgerechte Sendungen zum Thema Fußball. Hier ein Überblick:

8. Juni, KIKA, 19.25 Uhr: logo! extra: Tim in Russland

Die Fußball-WM findet in Russland statt. Reporter Tim war in dem riesigen Land unterwegs, um zu zeigen, was es abseits der Stadien so gibt. Er war in Moskau, an der Grenze zu China, besuchte eine Dorfschule und ging ins Dampfbad, sprach mit Kindern und Erwachsenen.

9. Juni, KIKA, 14 Uhr: Teufelskicker

Aus dem Verein gemobbt, gründet Fußballfan Moritz ein eigenes Team. Seine Außenseiter kicken sich mit Freestyle-Fußball zum Lokalturnier, wo sie auf die Rüpel vom alten Verein treffen …

9. Juni, KIKA, 15.35 Uhr: KIKA Live Fußball

Die KIKA Live Allstars gegen die E2-Jugend des FC 1957 Marxheim.

9. Juni, KIKA, 20 Uhr: Erde an Zukunft

Felix zeigt, wie man bei Sport-Events Sport und Umweltschutz vereinbaren kann.

11. Juni, KIKA, 19.25 Uhr: logo! extra

Kinderreporter Johannes besuchte die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager.

Ab 14. Juni, KIKA, 20 Uhr, montags bis donnerstags: KIKA LIVE

Jess und Ben zeigen die „KIKA Live WM Trendchecks“.

16. Juni, KIKA, 17.45 Uhr: Timster

Wenn Fußballprofis Werbung machen. Tim erklärt, was Sponsoring ist, und zeigt, woran man Werbung in sozialen Netzwerken erkennen kann.

17. Juni, ZDF, 8.10 Uhr: Löwenzahn

„Das Wunder von Bärstadt“: Fritz hilft Jugendfußballer Paul, der gesperrt wurde, weil er angeblich geraucht hat.

17. Juni, KIKA, 19.25 Uhr: pur+ „Wie werde ich Fußballprofi?“

Jetzt sind wieder ganz viele im Fußballfieber. Einige sind das immer: Kinder, die auf einen Platz im Fußballinternat hoffen. Eric zeigt die Zehnjährigen beim Sichtungstraining. Und er trifft eine Nationalspielerin: Laura Freigang.

23. Juni, Disney Channel, 9.55 Uhr: Die Beni Challenge

Beni soll einen Ball so schnell schießen, dass er auf der Autobahn ein Auto überholen könnte. Dafür holt er sich Hilfe bei Nationalspieler Mario Gomez.

30. Juni, ZDF, 7.55 Uhr, KIKA (auch 1. Juli, KIKA, 17.35 Uhr): 1, 2 oder 3

„Russland“. Elton stellt Fragen rund um das Gastgeberland der Fußball-WM.

Montags – freitags, 19.25 Uhr, Disney Channel: 11

Fußballserie um ein argentinisches Nachwuchstalent

