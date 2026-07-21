Große Gesten in der Beziehung sind schön. Aber echtes Vertrauen wächst im täglichen Miteinander, verrät Paarberater Marc Bareth.

Als unser Guide die Stirnlampe ausschaltete, war es vollkommen dunkel und fast völlig still. Nur alle paar Sekunden löste sich ein Tropfen von der Felsdecke und klatschte auf den Höhlenboden. Es war das einzige Geräusch, das zu hören war. Da stand ich in diesem kilometerlangen Höhlensystem, von dem für Laien wie mich nur die ersten paar hundert Meter zugänglich sind, und starrte ins Dunkle. Ich war beeindruckt, dass ein wenig Wasser das Innere eines Berges so gestalten kann. Das Wasser war einfach da. Tag für Tag, über viele Jahre hinweg. Diese Beständigkeit bewirkte weitaus mehr als die Gewitter, die ein paar Mal im Jahr gewaltige Wassermassen brachten. Steter Tropfen höhlt den Stein.

Beständigkeit zahlt sich aus

Mit unserer Partnerschaft verhält es sich genau gleich. Eine tragfähige Liebe entsteht nicht durch vereinzelte Großtaten, sondern durch die hunderttausend kleinen Dinge, die wir jeden Tag tun, ein ganzes Leben lang. Es ist ein grundlegendes Prinzip unserer Welt. Wenn ich für einen Marathon trainiere, muss ich über einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals pro Woche die Laufschuhe schnüren. Und die Tomaten auf meinem Balkon brauchen jeden Tag ein bisschen Wasser und nicht einmal im Monat ganz viel.

Und doch neigen wir dazu, uns einzureden, dass in einer Beziehung vor allem die großen Gesten zählen: das pompöse Hochzeitsfest, der Urlaub auf den Malediven, der vierteljährliche Gourmet-Sex oder das teure Geburtstagsgeschenk.

Es wächst langsam

Tatsache ist jedoch, dass unsere täglichen, kleinen Handlungen viel bedeutsamer sind. An ihnen entscheidet sich der Erfolg unserer Beziehung. Mit jeder Umarmung bauen wir an unserer Liebe. Jedes Kompliment stärkt die gegenseitige Wertschätzung. Mit jedem angenommenen Beziehungsangebot wächst unsere Verbindung. Jedes Mal, wenn wir uns verletzlich zeigen, vertiefen wir unsere Beziehung. Immer, wenn wir unserer Partnerin Priorität geben, wächst das Vertrauen.

Liebe ist eine Lebensweise. Sie fällt uns nicht einfach zu, sondern ist vielmehr die Summe unserer Entscheidungen und Taten. Und wenn wir uns täglich für liebevolle Handlungen entscheiden, über viele Jahre hinweg, werden wir erleben, wie etwas Wundervolles heranwächst.

Marc Bareth und seine Frau Manuela leiten gemeinsam FAMILYLIFE Schweiz. Er bloggt unter: familylife.ch/five