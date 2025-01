Ein YouTube-Kanal, der seine Follower auffordert, ihr Handy wegzulegen und stattdessen das “Real Life” zu entdecken? Philipp, Johannes und Elli sitzen an einem heißen Sommertag auf einem selbstgebauten Floß und treffen eine lebensverändernde Entscheidung: Sie gründen die “Real Life Guys”.

Seitdem begeistert eine dynamische Gruppe junger Menschen ein breites Publikum mit fliegenden Badewannen, selbstgebauten U-Booten und einer Achterbahn im Baumarkt. Ihre Videos gehen viral, und sogar Snoop Dogg teilt ihre Stories. Genau davon erzählt der neue Paramount-Film “Leben ist jetzt – die Real Life Guys” (Kinostart: 16. Januar 2025, im Vertrieb von Leonine). Es geht um Familie, Freundschaft und die Frage, wie man angesichts der schwersten Schicksalsschläge weitermacht. Was tust du, wenn deine Schwester bei einem Flugzeugabsturz stirbt und dein Bruder unheilbar erkrankt?

Die unglaubliche, aber wahre Geschichte der Real Life Guys

Die Geschichte der Real Life Guys beginnt im kleinen Bickenbach. Die Zwillinge Johannes und Philipp Mickenbecker wachsen mit ihrer Schwester Elli auf dem Hof ihrer Eltern auf. Trotz herausragender Noten zeigen die Brüder wenig Interesse am Schulunterricht. Stattdessen basteln sie seit Kindheitstagen an verrückten Projekten. Sie träumen davon, mit ihrem selbstgebauten Flugzeug zur Schule zu fliegen. Ein einschneidendes Erlebnis ist die 120 Meter lange Seilbahn, die sie über einen Steinbruchsee bauen – ein Abenteuer, das sie mitreißt und ihre Leidenschaft entfacht. Ihre Community wächst, und aus drei Real Life Guys werden plötzlich ganz viele.

Eine verrückte Idee jagt die nächste, und ihr YouTube-Kanal explodiert. Philipp fliegt mit einer Badewanne zum Bäcker, die Jungs tauchen in einem selbstgebauten U-Boot tief in einen See und schließen sich im Baumarkt ein, um eine Achterbahn mit Looping zu bauen. Ihre Projekte werden immer kreativer – und ihr Einfluss immer größer.

Schicksalsschläge überwinden

Doch auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs wird bei Philipp Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Die Familie und der Freundeskreis stehen vor einer schweren Probe. Doch es schweißt sie noch mehr zusammen. Nach einer erfolgreichen Operation widmen sich die Brüder neuen Projekten, und die Gruppe wächst weiter. Die Real Life Guys erobern das Internet. Doch ein grauenvoller Vorfall erschüttert sie zutiefst: Elli kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, und kurz darauf erhält Philipp die nächste, diesmal tödliche Diagnose – der Krebs ist zurück.

Im Angesicht des Todes: Hoffnung, Glaube und Zuversicht

Die Ärzte geben Philipp höchstens drei Monate. Doch Philipp gibt nicht auf. Gestärkt durch seinen tiefen Glauben an Gott, strahlt er eine ansteckende Zuversicht aus, die Millionen Menschen Hoffnung gibt. Für viele wird er zum Symbol der Resilienz. Philipp tritt in TV-Shows auf und zeigt, dass auch schwere Diagnosen das Leben nicht stoppen müssen. Weil er keine Lust auf „weiße Wände“ im Krankenhaus hat, reist er mit seinen Freunden nach Island und in die Karibik. Er übertrifft die düsteren Prognosen der Ärzte bei Weitem und schließt Frieden mit seinem Zustand. Statt Gott Vorwürfe zu machen oder seinen Glauben zu verlieren, vertraut er darauf, dass alles einen Sinn hat – auch seine Krankheit.

Der Tod und Philipps unwiderrufliches Erbe

Philipp stirbt am 9. Juni 2021 im Kreise seiner Familie und besten Freunde. Doch sein Tod war nicht umsonst. Tief in seinem christlichen Glauben verwurzelt, erinnert seine Geschichte an den Vers aus der Bibel: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12,24).

Was Philipp und Johannes aufgebaut haben, geht weit über das hinaus, was man ein Erbe nennen könnte. Unzählige junge Menschen bauen die Projekte der Real Life Guys nach und legen ihr Handy zur Seite, um das „echte Leben“ zu erleben. Doch das vielleicht größte Erbe ist das, was Philipp in seiner schwersten Zeit hinterlassen hat: Hoffnung. Hoffnung angesichts des Todes. Der unerschütterliche Wille, sich auch in den dunkelsten Momenten keine einzige Sekunde des Lebens stehlen zu lassen.

Neben Tausenden Kommentaren im Internet von Menschen, die selbst in schwierigen Situationen Hoffnung aus Philipp ziehen, stellt das Wirken der Real Life Guys vor allem eine große Frage an uns alle: Was hast du mit der Zeit vor, die dir gegeben wurde – und wann beginnst du damit?

Im Spielfilm “Leben ist jetzt – Die Real Life Guys” stehen Werte wie Familie, Freundschaft und Freiheit im Mittelpunkt. Der Film beginnt mit einer Aufnahme von zwei Zwillingen im Bauch ihrer Mutter – ein starkes Bild für das enge Band, das die Handlung des Films prägt. Ganz im Stil eines „Coming-of-Age“-Films beleuchtet er nicht nur das Erwachsenwerden, sondern auch den Umgang mit Rückschlägen und Niederlagen.

Jeder Moment zählt

„Ich frage mich immer, warum es Philipp erwischt hat und nicht mich“, sagt Johannes in einer bewegenden Szene, die seinen Konflikt mit der Krankheit von Philipp eindrucksvoll verdeutlicht. Die Regisseure Stefan Westerwelle und Maria-Anna Westholzer bringen dabei einen zentralen Aspekt zum Strahlen: den unzerbrechlichen Zusammenhalt von Familie und Freundschaft.

Allen Widerständen zum Trotz lassen sich die Real Life Guys von nichts und niemandem kleinkriegen – ein Mut machendes Zeugnis ihrer Lebensphilosophie und ihres unerschütterlichen Spirits.

“Leben ist jetzt – Die Real Life Guys” ist mehr als ein Film – es ist eine Botschaft. Die Zuschauer werden Zeugen einer Reise, die von unbändiger Lebensfreude, aber auch von unermesslichem Schmerz geprägt ist. Doch am Ende steht nicht die Trauer im Vordergrund, sondern die Hoffnung. Jeder Moment zählt, und das Leben ist ein Geschenk, das aktiv gestaltet werden will. Diese Botschaft tragen Johannes und die Real Life Guys bis heute weiter – in den Videos, die sie produzieren, und in den Herzen der Menschen, die die Geschichte der Real Life Guys kennen.

Sem Gray ist Autor, Produzent & Verleiher. Er hat persönliche Verbindungen zu den Real Life Guys und hat die Dokumentation “Philipp Mickenbecker – Real Life” produziert und verliehen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.