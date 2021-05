Family knackt fünf Millionen Klicks auf FOCUS Online

Unsere Kooperation mit FOCUS Online feiert im Sommer ihren zweiten Geburtstag. Die Ergebnisse können wir selbst kaum fassen.

Ich erinnere mich noch, wie wir unsere ersten Family-Artikel auf FOCUS Online veröffentlicht haben. Das war im Juli 2019, ganz am Anfang unserer Kooperation mit dem sogenannten „Conunity-Netzwerk“. Gespannt stand die Online-Redaktion um den Bildschirm herum, feilte bis zuletzt an der Headline und drückte dann auf „Veröffentlichen“. Wohin die Reise gehen würde, wusste damals niemand.

Heute haben wir es schwarz auf weiß: Über fünf Millionen Mal haben Menschen auf FOCUS Online mittlerweile auf unsere Family-Artikel geklickt. Zehntausende Klicks sind es bei vielen Artikeln, bei einzelnen Evergreens sogar weit über hunderttausend. Für uns als kleiner Verlag ist das eine unglaubliche Zahl. Schätzungsweise drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer sind so mit unseren Familienthemen aus christlicher Sicht in Berührung gekommen. Gleichzeitig haben wir als Redaktion in dieser Zeit unglaublich dazu gelernt. Was für ein Segen!

Jetzt geht die Kooperation in die nächste Runde: Nach Family werden auch unsere neue Zeitschrift andersLEBEN und das Männermagazin MOVO Teil der Conunity. Für uns heißt das: Noch mehr Raum, um auf die Themen aufmerksam zu machen, die uns wichtig sind. Und dafür sind wir dankbar.

Nathanael Ullmann ist Online-Redakteur und Spender-Betreuer beim SCM Bundes-Verlag.