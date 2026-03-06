Algorithmen steuern, was bei YouTube angezeigt wird. Spielzeuge hören mit, wenn Kinder erzählen. Dr. Denise Holtschulte erklärt, wo und wie künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt und wie Eltern sinnvoll damit umgehen können.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst Teil unseres Familienlebens – sichtbar in Lern-Apps, Sprachassistenten, interaktivem Spielzeug oder Streaming-Plattformen. Viele Kinder begegnen KI nicht nur direkt über Apps, sondern zunehmend auch indirekt: durch ältere Geschwister, Großeltern oder über Erzieherinnen in Kitas, die Tablets oder digitale Angebote nutzen. Umso wichtiger ist es, dass Eltern wissen, wie KI wirkt – und wie sie mit einem klaren Blick begleitet werden kann.

Ein Beispiel: Eine Mutter nimmt eine süße Sprachnachricht ihres dreijährigen Sohnes auf – mit einem Bild. Diese schickt sie an die Familie. Die Oma leitet sie in ihre WhatsApp-Gruppe weiter, der Onkel speichert sie, ein Freund zeigt sie bei einer Veranstaltung. Plötzlich sind Stimme, Gesicht, Alter und Name des Kindes auf mehreren Handys – gespeichert in Clouds, durchsuchbar, oft dauerhaft abrufbar. Niemand hat etwas Böses gewollt. Und doch ist das ein Moment, der zum Nachdenken einlädt.

Denn in einer Welt, in der KI Stimmen imitiert, Gesichter analysiert und emotionale Muster erkennen kann, entstehen aus solchen Momentaufnahmen potenziell langfristige digitale Spuren, die Kinder später selbst kaum noch kontrollieren können.

KI: Unsichtbar, aber wirksam

KI ist keine Zukunftsmusik. Sie wirkt im Hintergrund – oft leise, aber deutlich:

Die YouTube-Kinderseite zeigt Videos, die durch KI-Algorithmen ausgewählt wurden.

Sprachassistenten wie Alexa oder Siri hören mit – auch Kinderstimmen.

Kostenlose Spiele zeigen Werbung, die von KI individuell angepasst wird.

Lern-Apps analysieren, wo das Kind wie lange klickt – und was es motiviert.

Was blinkt, tönt, lobt oder unterbricht, bleibt haften. Und genau darauf sind viele Systeme optimiert.

Zunehmend bieten auch kindgerechte Geräte Fitnessfunktionen oder Chat-Begleiter an. Was viele Eltern nicht wissen: Wenn Gesundheitsdaten, Stimmungen oder Gewohnheiten ohne medizinischen Schutzrahmen verarbeitet werden, können daraus ungewollte Profile entstehen. Chatverläufe mit emotionalen Fragen („Bin ich dick?“, „Warum bin ich traurig?“) oder Tracker, die Schlafmuster aufzeichnen, können durch KI-Systeme genutzt werden, um Vorhersagen zu treffen – ohne dass dies transparent gemacht wird. Was heute noch verspielt wirkt, kann morgen Grundlage für automatisierte Entscheidungen sein. Eltern sollten deshalb besonders sensibel sein, wo sensible Daten landen – und welche Apps mitlesen, speichern oder analysieren.

Besonders verletzlich

Kinder unter zehn Jahren können Reize nicht vollständig einordnen oder reflektieren. Ihr Gehirn ist besonders verletzlich. Sie reagieren auf Farben, Stimmen, Belohnungen – und auf Wiederholung. KI-Algorithmen nutzen das: Sie „lernen“, was wirkt, und spielen mehr davon aus. So kann es passieren, dass ein Kind sich stundenlang mit ähnlichen Inhalten beschäftigt – nicht, weil es das will, sondern weil es immer wieder dahin gelenkt wird. Gleichzeitig sind die Inhalte nicht immer pädagogisch geprüft. Manche Spiele beinhalten Werbung für Spielzeug, Süßigkeiten oder Apps, die für Kinder gar nicht geeignet sind – aber durch KI ansprechend verpackt werden.

Viele Eltern sagen heute: „Ich versteh das alles gar nicht mehr.“ Sie meinen TikTok, YouTube Shorts, Empfehlungen, Emojis, Filter, Spiele. Sie spüren, dass sie nicht mehr wissen, was Kinder da eigentlich tun – oder wie es auf sie wirkt. Wer seine Kinder begleiten will, muss nicht alles verstehen – sondern bereit sein, sich Grundwissen über digitale Mechanismen anzueignen. Zum Beispiel:

Warum Inhalte nicht neutral, sondern KI-gesteuert gezeigt werden

Wie Apps Kinder mit Belohnungssystemen binden

Welche Informationen mitgeschnitten werden – selbst bei Sprachbefehlen oder scheinbar harmlosen Fragen

Dass KI nicht objektiv ist – sondern von Daten lernt, die auch Vorurteile enthalten

Was Eltern konkret tun können:

sich zeigen lassen, was Kinder sehen – ohne Bewertung

digitale Zeiten begleiten, nicht nur begrenzen

Sprachassistenten deaktivieren, wenn sie unbeobachtet aktiv sind

Großeltern einbinden: Auch sie sollten wissen, was weitergeleitet wird

gemeinsam Apps auswählen, nicht nur installieren

ein Gespräch über Gefühle führen: Wie fühlst du dich nach dem Spiel? Was hat dir gefallen? Was war komisch?

Haltung statt Hilflosigkeit

KI ist nicht per se schlecht. Sie kann beim Vorlesen helfen, Sprachen vermitteln, Strukturen im Alltag unterstützen. Doch sie ersetzt keine elterliche Beziehung, keine liebevolle Grenze, kein echtes Gespräch. Sie kann Entscheidungen erleichtern – aber sie trifft keine guten. Sie kann Daten ordnen – aber keine Bindung aufbauen. Sie kann viel – aber nicht das, was Kinder am meisten brauchen: Beziehung, Orientierung und Schutz.

Die Europäische Union arbeitet mit dem sogenannten „AI Act“ an einem Rahmen, der KI-Systeme regulieren soll – gerade im Umgang mit Kindern. Doch bis solche Regeln greifen, sind Familien gefragt: mit gesundem Menschenverstand, einem Blick hinter die Kulissen – und der Bereitschaft, immer wieder neu dazuzulernen. Denn digitale Erziehung beginnt nicht mit Technik, sondern mit Haltung.

Dr. Denise Holtschulte ist promovierte KI-Expertin. Sie engagiert sich für verantwortungs-volle Technologien – mit Blick auf Kinder, Familie und Gesellschaft. thelittlegoodlife.de

