Neurodermitis: Ärztin erklärt, worauf Eltern achten sollten

Elternfrage: „Mein Kind (2) hat Neurodermitis, mal stärker, mal schwächer. Worauf kann ich achten, um die Ursache herauszufinden und es zu behandeln?“

Neurodermitis ist mehr als „nur“ eine Haut­erkrankung. Sie ist oft Ausdruck eines komplexen Zusammenspiels aus Haut­barriere-Störung, Immunsystem, Darmgesundheit, Ernährung und Umweltfaktoren. Dass du genauer hinschauen willst, ist absolut richtig, denn es gibt viele Stellschrauben, an denen du ansetzen kannst.

Was uns die Haut spiegelt

Aus schulmedizinischer Sicht gehört die konsequente Basispflege der Haut zu den wichtigsten Grundlagen: rückfettende Cremes, Badezusätze mit Öl und entzündungshemmende Akutbehandlung bei Schüben. Mein persönlicher Geheimtipp hier statt Kortison: Ectoin. Damit habe ich in der Praxis gute Erfahrungen bei meinen Patienten gemacht. Je nach Schweregrad braucht es manchmal aber auch eine richtig eingesetzte kortisonhaltige Salbe. Wichtig ist, die Haut zwischen den Schüben zu stärken, um möglichst neue Ausbrüche zu verhindern.

Darüber hinaus lohnt es sich, ganzheitlich auf dein Kind zu schauen. Denn oft ist die Haut nur der „Spiegel“ dessen, was innerlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ein zentrales Thema ist der Darm. Studien zeigen, dass Kinder mit Neurodermitis häufiger eine veränderte Darmflora haben – mit weniger Vielfalt und weniger „guten“ Bakterien. Auch das Immunsystem im Darm (über 70 Prozent unserer Immunzellen sitzen dort) spielt bei allergischen und entzündlichen Reaktionen eine Schlüsselrolle. Eine gezielte mikrobiologische Therapie mit bestimmten Probiotika, manchmal auch kombiniert mit Präbiotika, kann helfen, die Immunregulation zu verbessern. Du kannst eine solche Therapie mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin besprechen.

Ernährung und Stress

Auch die Ernährung ist ein möglicher Hebel: Nicht jedes Kind mit Neurodermitis hat eine Unverträglichkeit, aber es lohnt sich, mögliche Trigger wie Kuhmilch, Ei oder Weizen im Blick zu haben. Ebenso wichtig ist eine nährstoffreiche, entzündungshemmende Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Fetten und wenig Zucker. Nährstoffe wie Zink, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren oder B-Vitamine sollten ausreichend vorhanden sein – gerade bei Haut- und Immunproblemen.

Ebenso kann die Psyche mit hineinspielen. Stress – ja, auch bei kleinen Kindern – kann die Haut verschlechtern. Reizüberflutung, unruhige Schlafphasen oder große Veränderungen im Alltag wirken auf das vegetative Nervensystem. Das wiederum beeinflusst Entzündungen, Haut und Verdauung. Achtsame Tagesstrukturen, Nähe, guter Schlaf und auch kindgerechte Entspannungsmethoden können hier unterstützend wirken. Nicht zuletzt lohnt sich ein Blick auf äußere Umweltfaktoren: Waschmittel ohne Duftstoffe, Kleidung aus Naturmaterialien, eine gute Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer – all das kann helfen, die Haut deines Kindes zu entlasten.

Drei weitere bewährte Tipps

Ballaststoffreich frühstücken: Eine warme Hirse- oder Hafermahlzeit mit Beeren, Leinöl und einem Teelöffel Flohsamenschalen unterstützt gezielt das Mikrobiom. Viele Familien berichten, dass die Haut nach einigen Wochen stabiler wird.

Probiotika nicht zu spät einsetzen: Gerade bei Kindern mit häufigen Infekten kann eine kurzzeitige Gabe geeigneter Probiotika sinnvoll sein – am besten individuell abgestimmt und nicht auf eigene Faust.

Ruhe für Haut und Nervensystem: Streichelmassagen, zum Beispiel mit Mandel- oder Nachtkerzenöl, stärken die Hautbarriere und Eltern-Kind-Bindung.

Dr. med. Celine Schlager ist Ärztin für ganzheitliche Familienmedizin, Medfluencerin, Podcasterin, Speakerin, Buchautorin und Mutter. In ihrem Buch „Wenn’s im Bauch zwickt, drückt und grummelt“ (Riva Verlag) erklärt sie Zusammenhänge zwischen Darm, Ernährung, Unverträglichkeiten & Co.