Wenn sie mehr Lust hat

In unseren aufgeklärten Zeiten sollte es doch eigentlich kein Problem sein, wenn sie mehr Lust auf Sex hat als er, oder? Leider doch, stellt Dr. Ute Buth in der Beratung immer wieder fest.

Männer wollen immer!“ – Mit Sicherheit ist Ihnen diese stereotype Aussage schon begegnet. Aber stimmt sie auch? Und die Frauen? „Frauen haben wenig bis kein Interesse an Sex.“ „Allenfalls in der Zyklusmitte hat sie Lust, nach den Wechseljahren ist es damit ganz vorbei …“ „Wirkliche Lust auf Sex hat eh nur der Mann!“ Tatsächlich? Ist das so?

Man könnte solche Klischees lächelnd beiseite schieben, wenn sie uns nicht so prägen würden. Dahinter stecken Denkmuster, die viele Paare in ihrer Sexualität festlegen. Frustriert bleiben bei solchen Verlautbarungen diejenigen zurück, in deren Beziehungen es genau anders herum aussieht: Sie hat mehr oder sogar viel Lust. Er möchte weniger oder gar keinen Sex. Eine unbedeutende Ausnahme? Keineswegs!

„So darf Frau nicht sein!“

Sexuelle Lust ist ein sehr komplexes und individuelles Geschehen. Die dabei möglichen Sinneswahrnehmungen erreichen uns auf vielfältigen Ebenen. Körper, Seele und Geist können dabei beteiligt sein. Die sexuelle Lust (Libido) variiert bei Frauen ebenso wie bei Männern. Sie ist abhängig von der Lebensphase und vielen weiteren Faktoren.

Der Sexualtherapeut Dr. David Schnarch sagt, dass es in jeder Beziehung einen verlangensstärkeren und einen verlangensschwächeren Partner gibt, unabhängig vom Geschlecht. Der verlangensschwächere Partner kontrolliert den Sex. Will er/sie nicht, so kommt keine sexuelle Begegnung zustande. In Dr. Schnarchs Klientel ist die Rollenverteilung hinsichtlich mehr oder weniger Lust bei Männern und Frauen ausgewogen verteilt. In meiner eigenen Beratungspraxis und Seminartätigkeit begegnen mir ähnliche Zahlen.

Doch viel wichtiger als das Ringen um Zahlen ist es, die Vielfalt und Bandbreite in der Lust der Geschlechter zu kennen und wertzuschätzen. Im gesellschaftlichen Alltag ist dies jedoch immer noch ein großes Tabu und kaum bekannt. Vielerorts und oft auch im christlichen Gemeindekontext wird dem Mann gern die Hauptrolle in Sachen Lust zugeschrieben.