Der Countdown läuft!

Es bleibt spannend: In vier Wochen erscheint die erste Ausgabe von FamilyNEXT. Und natürlich auch die neue Family. Heute sind wir noch mal alle Seiten von Family und FamilyNEXT durchgegangen, damit beide Zeitschriften auch richtig gut werden. Da ja ein Teil der Seiten in beiden Ausgaben gleich sind und ein Teil unterschiedlich, ist es etwas komplizierter als sonst. Aber es sieht gut aus.

Wir haben auch schon unsere Lieblingsartikel: Zum Beispiel eine Artikelstrecke zum Thema „Seelenverwandt“. Und einen Artikel zum „Potenzial entfalten“. Außerdem gibt es zwei ganz tolle Kreativseiten, eine für Family (Eulenlaternen für Sankt Martin) und eine für FamilyNEXT (Die Regentagbox).

Im Dossier geht es um „Das Erbe unserer Familie“, ein ausgesprochen spannendes Thema, das wir von verschiedenen Seiten beleuchten: Wie gehe ich mit Ähnlichkeiten um („Du bist wie deine Mutter“)? Welche Familientraditionen und -eigenheiten will ich in meiner eigenen Familie übernehmen? Und wie rede ich mit meinen erwachsenen Eltern über ihren Nachlass (exklusiv in FamilyNEXT)?

Ihr könnt euch also schon mal vorfreuen!

Übrigens: Uns haben schon mehrere Leser und Leserinnen angeschrieben, weil sie gern von Family zu FamilyNEXT wechseln möchten. Das geht am einfachsten direkt bei unserer Abo-Abteilung: vertrieb@bundes-verlag.de oder Tel: 02302/930 93 – 910. Schweizer wenden sich an info@scm-bundes-verlag.ch oder Tel: 043/288 80 10.

Ihr wollt bei Family bleiben? Dann braucht ihr gar nichts zu unternehmen. Außer der Vorfreude natürlich!

Bettina Wendland

Redakteurin Family und FamilyNEXT